Iran-Konflikt entgrenzt: Der neue Krieg um Öl, Gas, Wasser, Datencenter!

Der Iran-Konflikt ist bereits völlig entgrenzt und entwickelt sich zu einer neuartigen Form des Kriegs um Öl, Gas, Wasser und Datencenter! Aber es ist vor allem ein Krieg um die Energie - und solange die Strasse von Hormus faktisch nicht befahrbar ist, werden die Konsequenzen von Tag zu größer, ergo Energie teurer - und damit wird alles teurer (Tanken, Reisen, Logistik). Inzwischen haben China und andere Länder Export-Stops verhängt - das zeigt die Dramatik der Lage. Der Iran beschießt aber auch Datencenter in den Golfstaaten - der nächste Schritt könnte die Achillesverse der Region werden: Wasser! All das trifft auf Narrativ der Trump-Regierung, das von der Wall Street gerne geglaubt wird - mit der Realität aber nicht viel zu tun hat!

