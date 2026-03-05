METZLER stuft Adidas auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Adidas von 272 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Felix Dennl passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Jahresbilanz für 2025 und höhere geopolitische Risiken an. Die Telefonkonferenz des Sportartikelherstellers bezeichnete er als beruhigend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: METZLER
Analyst: Felix Dennl
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 272
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
