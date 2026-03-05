METZLER stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Adidas von 272 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Felix Dennl passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Jahresbilanz für 2025 und höhere geopolitische Risiken an. Die Telefonkonferenz des Sportartikelherstellers bezeichnete er als beruhigend./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: METZLER

Analyst: Felix Dennl

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 272

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00 € , was eine Steigerung von +70,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer