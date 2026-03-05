    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    BAADER BANK stuft Dürr auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis für 2025 sei besser als gedacht ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach Eckdaten. Geopolitische Risiken und konjunkturelle Unwägbarkeiten machten die Aussichten des Anlagenbauers aber unsicher./rob/ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:34 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Dürr
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



