    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    AKTIE IM FOKUS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose

    AKTIE IM FOKUS - Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose von Ströer hat den Aktienkurs am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit 2015 geschickt. Um knapp vier Prozent auf 32,85 Euro ging es zuletzt nach unten, im Tagestief waren es sogar fast minus neun Prozent. An der Pariser Börse ging es mit den Papieren des Kontrahenten JCDecaux um knapp zwei Prozent abwärts.

    Der Werbedienstleister stellt für das laufende Jahr ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) "weitgehend stabil" auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht. "Der Ausblick für 2026 enttäuscht", lautete dazu ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan . Denn der Prognose des Unternehmens stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Short
    36,36€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    31,69€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz robuster Zahlen für das Schlussquartal 2025 sei der Ausblick für 2026 für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber, urteilte der Analyst. Er rechnet damit, dass die Konsensschätzung für das Ebitda nun um neun Prozent zurückgehen dürfte.

    Die Aktien von Ströer hatten Mitte 2024 ein markantes Zwischenhoch bei 67,65 Euro erreicht. Anschließend ging es unter teils heftigen Schwankungen sukzessive abwärts. Mittlerweile hat sich der Kurs von dem Hoch mehr als halbiert./bek/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 257,9 auf Tradegate (05. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +25,19 %/+113,74 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose Eine enttäuschende Gewinnprognose von Ströer hat den Aktienkurs am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit 2015 geschickt. Um knapp vier Prozent auf 32,85 Euro ging es zuletzt nach unten, im Tagestief waren es sogar fast minus neun Prozent. An der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     