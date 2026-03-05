Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose

Der Werbedienstleister stellt für das laufende Jahr ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) "weitgehend stabil" auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht. "Der Ausblick für 2026 enttäuscht", lautete dazu ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan . Denn der Prognose des Unternehmens stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose von Ströer hat den Aktienkurs am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit 2015 geschickt. Um knapp vier Prozent auf 32,85 Euro ging es zuletzt nach unten, im Tagestief waren es sogar fast minus neun Prozent. An der Pariser Börse ging es mit den Papieren des Kontrahenten JCDecaux um knapp zwei Prozent abwärts.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!

Trotz robuster Zahlen für das Schlussquartal 2025 sei der Ausblick für 2026 für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber, urteilte der Analyst. Er rechnet damit, dass die Konsensschätzung für das Ebitda nun um neun Prozent zurückgehen dürfte.

Die Aktien von Ströer hatten Mitte 2024 ein markantes Zwischenhoch bei 67,65 Euro erreicht. Anschließend ging es unter teils heftigen Schwankungen sukzessive abwärts. Mittlerweile hat sich der Kurs von dem Hoch mehr als halbiert./bek/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 257,9 auf Tradegate (05. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %. Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd.. Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +25,19 %/+113,74 % bedeutet.



