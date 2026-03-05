Nemetschek Aktie heute im Minus - 05.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Nemetschek Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,66 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,13 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -26,74 %.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,98 % 1 Monat -6,16 % 3 Monate -27,47 % 1 Jahr -38,34 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,78 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,27 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.