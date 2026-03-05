HENSOLDT Aktie leidet unter Verkäufen - 05.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -1,84 % auf 77,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,05 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -0,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,75 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,89 % 1 Monat +1,23 % 3 Monate +17,05 % 1 Jahr +3,37 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Hensoldt-Aktie. Kernpunkte: BlackRock erhöht Beteiligung auf 5,06%, Debatten über Kursimpulse, Leerverkäufe und potenzielle Algorithmen-gesteuerte Bewegungen; Directors-Dealings und CEO-Kauf; fundamental: Profitabilität, Margin, Cashflow und Investitionen in Produktion/Personal; Analysten sehen Verteidigungsnachfrage (Superzyklus) als Treiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,96 Mrd. € wert.

Der Getriebehersteller Renk glänzt mit Rekordzahlen, angetrieben von starker Nachfrage aus dem Rüstungssektor. Umsatz, Ebit und Dividende steigen. Doch was erwartet das Unternehmen 2026?

Im Februar `26 haben 10 Analysten die HENSOLDT Aktie eingestuft.

