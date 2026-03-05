RENK Group Aktie fällt um -2,89 % - 05.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,91 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -2,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +7,31 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,05 % 1 Monat +11,95 % 3 Monate +15,91 % 1 Jahr +41,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie. Kernpunkte sind fundamentale Signale (solide Aufträge, Dividende von 0,58 €, gestärkte Handlungsfähigkeit durch Lagerhaltung) vs. Cashflow-Belastungen durch Working Capital und externe Einflüsse wie der Israel‑Effekt. Kurzfristig nennen Nutzer 55–56 € als Abverkaufzone, 60 € als mögliches Ziel; einige rechnen mit Sell-the-News, andere erwarten neue Impulse nach den Zahlen.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,77 Mrd. € wert.

Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller Renk im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, …

Der Getriebehersteller Renk glänzt mit Rekordzahlen, angetrieben von starker Nachfrage aus dem Rüstungssektor. Umsatz, Ebit und Dividende steigen. Doch was erwartet das Unternehmen 2026?

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.