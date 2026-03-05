    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie fällt um -2,89 % - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -2,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -2,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,91 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +7,31 % erlebt.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,05 %
    1 Monat +11,95 %
    3 Monate +15,91 %
    1 Jahr +41,46 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie. Kernpunkte sind fundamentale Signale (solide Aufträge, Dividende von 0,58 €, gestärkte Handlungsfähigkeit durch Lagerhaltung) vs. Cashflow-Belastungen durch Working Capital und externe Einflüsse wie der Israel‑Effekt. Kurzfristig nennen Nutzer 55–56 € als Abverkaufzone, 60 € als mögliches Ziel; einige rechnen mit Sell-the-News, andere erwarten neue Impulse nach den Zahlen.

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,77 Mrd. € wert.

    Rüstungsboom beschert Renk Rekorde bei Umsatz und Aufträgen


    Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller Renk im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, …

    Renk nimmt Kurs auf Rekorde – Umsatz und Dividende steigen kräftig


    Der Getriebehersteller Renk glänzt mit Rekordzahlen, angetrieben von starker Nachfrage aus dem Rüstungssektor. Umsatz, Ebit und Dividende steigen. Doch was erwartet das Unternehmen 2026?

    Börsenstart Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -3,44 %
    +1,05 %
    +11,95 %
    +15,91 %
    +41,46 %
    +248,93 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



