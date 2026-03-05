    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linke fordert Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets

    Wirtschaft - Linke fordert Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets
    Foto: Horst Galuschka - dpa
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sören Pellmann, spricht sich für eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets als Reaktion auf steigende Spritpreise aus. Es gehe darum, "ein Angebot zu schaffen, dass man Alternativen schafft", sagte Pellmann den Sendern RTL und ntv.

    Eine Rückkehr zum Tankrabatt lehnt der Linken-Politiker dagegen ab. Der Tankrabatt war im Sommer 2022 von der damaligen Bundesregierung eingeführt worden, um die stark gestiegenen Spritpreise zu dämpfen. Der Tankrabatt habe ja damals schon nicht funktioniert, weil er bei den Verbrauchern nicht angekommen sei, sagte Pellmann. Deshalb sei das Instrument "eher ungeeignet".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    33,58€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,56€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Blick auf die angekündigte Prüfung der Preissprünge durch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte Pellmann, diese komme spät und müsse schnell konkrete Ergebnisse liefern. "Ich höre die Ankündigung sehr wohl und ich finde das zu tun auch richtig", sagte er. Allerdings sei das Vorgehen überfällig. Es habe bereits am Wochenende Forderungen nach einer entsprechenden Prüfung gegeben.

    Für Verbraucher müsse es nun rasch Klarheit geben. "Jetzt hoffe ich, (…), dass es nicht nur bei einer Ankündigung bleibt, sondern dass die Ministerin Reiche auch ins Handeln kommt", sagte Pellmann. Wenn die Untersuchung Wochen oder Monate dauere, nütze das den Verbrauchern überhaupt nichts. Auf die Frage, wie schnell es ein Ergebnis geben müsse, antwortete Pellmann: "Eigentlich Anfang nächster Woche."

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Linke fordert Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sören Pellmann, spricht sich für eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets als Reaktion auf steigende Spritpreise aus. Es gehe darum, "ein Angebot zu schaffen, dass man …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     