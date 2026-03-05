    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIE IM FOKUS

    Renk nach Ausblick unter Druck - Rheinmetall auf Vortagsniveau

    AKTIE IM FOKUS - Renk nach Ausblick unter Druck - Rheinmetall auf Vortagsniveau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Geschäftsausblick von Renk konnte die Aktien des Rüstungszulieferers am Donnerstag nicht aus der Lethargie der vergangenen Wochen befreien. Es gab kritische Stimmen zum Ausblick und dem Barmittelfluss, nachdem das Unternehmen für das vergangene Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft vermeldet hatte. Unter gewissen Schwankungen konnten die Aktien ihr bis zu vier Prozent großes Minus auf etwa zwei Prozent halbieren.

    Der Ausblick sei am Mittelpunkt der sehr weit gefassten Zielspannen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Ergebnis etwas schwächer als gedacht, schrieb etwa die Jefferies-Expertin Chloe Lemarie. George McWhirter von der Berenberg Bank sah derweil den Free Cashflow belastet von verzögerten Aufträgen. Laut JPMorgan-Fachmann David Perry erfüllte auch das operative Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen nicht, doch darauf sei der Markt in einem Vorab-Briefing bereits eingestellt worden.

    Mit den Kursverlusten blieben die Renk-Aktien am Donnerstag im jüngsten Schwankungsbereich von rund 55 bis etwa 62 Euro. Sie fielen am Donnerstag auch im Sektorumfeld eher negativ auf, denn zumindest die Aktien von Rheinmetall schlugen sich auf Vortagsniveau liegend besser. Der Gesamtmarkt stabilisierte sich indes weiter, nachdem er zu Wochenbeginn wegen des Iran-Krieges deutlich unter der Furcht vor Öl- und Gasknappheit gelitten hatte.

    Laut JPMorgan-Experte Perry lässt das geopolitische Umfeld auf eine vorerst sehr starke Entwicklung von Rüstungsaktien schließen. Er sieht Renk wegen seiner Präsenz auf den deutschen und US-amerikanischen Verteidigungsmärkten als außergewöhnlich gut positioniert an und erwähnte daher seinen Glauben, dass eine Kursschwäche eine Kaufgelegenheit mit sich bringt./tih/nas/mis

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 1.638 auf Tradegate (05. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,92 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.060,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +4,23 %/+34,89 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
