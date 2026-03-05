Jenoptik mit Kurssprung - MDax-Aufstieg überrascht

Möglich gemacht hat den Aufstieg die Rally in den vergangenen Wochen, denn Ende des Vorjahres waren die Jenoptik-Aktien noch unter 20 Euro gehandelt worden. Aktuell sind sie mit einem fast 50 Prozent großen Jahresplus der 2026 zweitbeste SDax-Wert nach dem Chipunternehmen Elmos./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,64 auf Tradegate (05. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -14,68 %/+2,39 % bedeutet.