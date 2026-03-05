AKTIE IM FOKUS
Jenoptik mit Kurssprung - MDax-Aufstieg überrascht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Vorabend vermeldete Aufstieg in den MDax hat am Donnerstag dem guten Lauf von Jenoptik nochmals kräftigen Rückenwind gegeben. Am Vormittag betrug das Kursplus bei dem Technologieunternehmen fast sechs Prozent auf 29,30 Euro. In der Spitze hatte sich der Kurs sogar bis auf wenige Cent der 30-Euro-Marke genähert, die letztmals im Juni 2024 getestet worden war.
Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitgeteilt hatte, wird Jenoptik als Aufsteiger begleitet vom Motorenbauer Deutz und dem Stahlkonzern Salzgitter . Allerdings sagte ein Börsianer, es sei eine gewisse Überraschung, dass Jenoptik zu dieser Gruppe zählt.
Möglich gemacht hat den Aufstieg die Rally in den vergangenen Wochen, denn Ende des Vorjahres waren die Jenoptik-Aktien noch unter 20 Euro gehandelt worden. Aktuell sind sie mit einem fast 50 Prozent großen Jahresplus der 2026 zweitbeste SDax-Wert nach dem Chipunternehmen Elmos./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,64 auf Tradegate (05. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -14,68 %/+2,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<