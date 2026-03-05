    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Nach Chef-Abgang

    Alibaba zieht die Notbremse bei KI: Das soll die Wende bringen!

    Nach dem Abgang des Qwen-Chefs bündelt Alibaba seine Kräfte. Eine neue Taskforce soll die Entwicklung von Basismodellen massiv beschleunigen.

    Nach Chef-Abgang - Alibaba zieht die Notbremse bei KI: Das soll die Wende bringen!
    Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhoto

    Der chinesische Technologiekonzern Alibaba stellt seine Künstliche-Intelligenz-Strategie neu auf, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, eine Taskforce zu gründen, um die Entwicklung von Basismodellen deutlich zu beschleunigen. Hintergrund ist der Rücktritt von Lin Junyang, dem Leiter der hauseigenen KI-Sparte Qwen.

    Konzernspitze übernimmt Koordination

    Laut einem internen Schreiben an die Belegschaft wird die neue Einheit direkt von Konzernchef Eddie Wu koordiniert. Unterstützt wird er von Technologiechef Wu Zeming sowie von Alibaba-Cloud-Technologiechef Zhou Jingren. Ziel ist es, konzernweit Ressourcen zu mobilisieren und die KI-Entwicklung strategisch zu bündeln.

    Zhou werde zugleich weiterhin das Tongyi Laboratory führen, die zentrale KI-Forschungseinheit des Konzerns, heißt es in dem Schreiben. Dort laufen bereits mehrere Projekte im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz.

    Dritter Abgang in diesem Jahr

    Die Ankündigung folgt auf den Rücktritt von Lin, der diesen Schritt über die Plattform X öffentlich machte.

     

     

    Er ist bereits der dritte hochrangige Manager aus dem Qwen-Umfeld, der das Unternehmen in diesem Jahr verlässt. Alibaba bestätigte seinen Abschied in dem Brief an die Mitarbeiter.

    Konkrete Gründe für die Personalveränderungen nannte der Konzern nicht. Gleichzeitig stellte das Management klar, dass zusätzliche Mittel in die KI-Entwicklung fließen sollen. Man werde "weitere Ressourcen" bereitstellen, um die strategischen Ziele im Bereich Basismodelle voranzutreiben, heißt es in dem Schreiben.

    Mit der neuen Taskforce signalisiert Alibaba Entschlossenheit. Der Konzern will im globalen Wettbewerb um leistungsfähige KI-Modelle eine führende Rolle spielen. Die direkte Einbindung der Konzernspitze zeigt, wie hoch der Druck ist, in einem zunehmend dynamischen Markt Tempo zu machen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 111,8EUR auf Tradegate (05. März 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener Wert
