Citi-Empfehlungen treiben Airbus und Heidelberg Materials an

Mit Blick auf das "Buy" für Heidelberg Materials schrieb Ephrem Ravi, die zuletzt in den Aktien eingepreisten Sorgen rund um die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) seien übertrieben. Er geht von intakten Zementpreisen aus und bewertet die Auswirkungen langfristig eher neutral für die Heidelberger./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 181,0 auf Tradegate (05. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -4,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 143,21 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +8,03 %/+29,64 % bedeutet.