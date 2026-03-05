AKTIEN IM FOKUS
Citi-Empfehlungen treiben Airbus und Heidelberg Materials an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben bei Airbus und Heidelberg Materials am Donnerstag nach Kaufempfehlungen der Citigroup zugegriffen. Relativ deutlich ging es im Dax für die Airbus-Titel um 2,3 Prozent nach oben, während die Aktien des Heidelberger Zementherstellers mit einem etwas geringeren Anstieg um 1,2 Prozent auch zur Gewinnergruppe im weiter stabilisierten Dax zählten.
Die Hochstufung von Airbus auf "Buy" wurde vom Analysten Charles Armitage mit mehreren Faktoren begründet. Dazu zählen ein verbessertes Rüstungsgeschäft, positiver Währungseinfluss und seine Einschätzung, dass verzögerte Auslieferungen nichts am für 2027 gesteckten Ziel des Flugzeugbauers von 75 Jets pro Monat ändern dürften. Geopolitische Sorgen seien in der Flugbranche nicht von der Hand zu weisen. Dazu merkte er aber an, dass der vom Iran-Krieg getriebene Ölpreis tendenziell die Nachfrage nach treibstoffeffizienteren Flugzeugen erhöhe.
Mit Blick auf das "Buy" für Heidelberg Materials schrieb Ephrem Ravi, die zuletzt in den Aktien eingepreisten Sorgen rund um die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) seien übertrieben. Er geht von intakten Zementpreisen aus und bewertet die Auswirkungen langfristig eher neutral für die Heidelberger./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 181,0 auf Tradegate (05. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -4,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 143,21 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +8,03 %/+29,64 % bedeutet.
Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades
Ich kaufe nicht. Vom KGV auch jetzt noch teuer und ausserdem aus dem Aufwärtstrendkanal gefallen (inkl. Backtest von unten)
Ich habe bei jedem Einstieg, auch bei denen die als Trade geplant sind, immer auch ein Auge auf die Fundamentals. Denn jeder Trade kann auch eh man sich versieht am Ende zum Langfrist-Investment werden wenn man das Pech hat am Top einzusteigen und nicht rechtzeitig den Absprung findet.