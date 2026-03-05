Wissenschaftler sehen Tankrabatt kritisch
MÜNCHEN/BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Wirtschaftswissenschaftler sehen eine mögliche Neuauflage des Tankrabatts kritisch. Dabei geht es nicht nur um die hohen Kosten, sondern auch darum, dass ein Rabatt ein falsches Signal senden würde, wie Anfragen bei Ifo, DIW und RWI ergaben. Diesel war zuletzt mehr als 25 Cent teurer als vor Ausbruch des Iran-Kriegs, Superbenzin mehr als 15 Cent. Zuletzt gab es verstärkt Forderungen nach einer Entlastung der Autofahrer.
Fuest: Volkswirtschaftlich schädlich
Eine Absenkung der Mineralölsteuer würde die Haushalte letztlich nicht entlasten, sagt Ifo-Chef Clemens Fuest. Schließlich müssten sie die Einnahmeausfälle beim Staat ja gegenfinanzieren. Die Politik könne die erhöhten Energiekosten nicht aus der Welt schaffen, sondern nur umverteilen.
Derartige Maßnahmen hätten zudem den Nachteil, dass sie ein wichtiges Preisinstrument stören, betont der Ifo-Chef. Wenn Öl knapp und teuer sei, sollten die Verbraucher auch das Signal erhalten, davon etwas weniger zu verbrauchen. Dies sei eine der großen Stärken der Marktwirtschaft. Solche Signale auszuschalten, sei volkswirtschaftlich schädlich.
Zudem sei die Belastung durch die Energiepreise noch nicht so groß, dass daraus Notsituationen entstünden. "Bei jeder Belastung gleich nach dem Staat zu rufen, lässt in Vergessenheit geraten, dass unsere Wirtschaft auf Dauer ohne ein gewisses Maß an Eigenverantwortung nicht funktioniert."
Fratzscher: Ein teurer Fehler
DIW-Chef Marcel Fratzscher ist ähnlich kritisch: "Ein Tankrabatt, um höhere Spritpreise abzufedern, wäre ein teurer Fehler und die falsche Priorität der Bundesregierung", schreibt er auf dpa-Anfrage. "Die Bundesregierung kann die höheren Preise nicht verhindern, aber sie kann Bürger zielgenau entlasten."
Priorität sollte für Fratzscher die Entlastung von Menschen mit geringen Einkommen haben. "Dies könnte beispielsweise über eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel geschehen." Zudem plädiert er dafür, eine Übergewinnsteuer einzuführen, "um möglichen Missbrauch durch Mineralölkonzerne zu bekämpfen".
Frondel: Ökologisch und ökonomisch bedenklich
Der Energieexperte des RWI, Manuel Frondel, nennt eine Tankrabatt "sowohl ökologisch als auch ökonomisch bedenklich". Er wäre "das Gegenteil einer Zukunftsinvestition", kritisiert er. Dabei geht es ihm unter anderem um die Kosten: "2022 hat die Spritpreisbremse pro Monat etwa eine Milliarde Euro gekostet. In Zeiten, in denen das Geld knapp ist, fehlt diese Milliarde an allen Ecken und Enden."
Frondel hat aber auch ökologische Bedenken gegen einen Tankrabatt: "Nicht nur, weil dann nicht weniger gefahren würde, sondern weil er ein falsches Signal aussendet", sagt er. "Die Politik hat den CO2-Preis ja eingeführt, um fossile Kraftstoffe teurer und damit unattraktiver zu machen. Wenn man das aussetzt oder Maßnahmen dagegen ergreift, sobald es Preiskapriolen gibt, unterwandert man den Plan."
Der Wirtschaftswissenschaftler hat den Tankrabatt im Jahr 2022 untersucht. Damals hatte die Politik als Reaktion auf die zu Beginn des Ukraine-Krieges noch deutlich stärker als aktuell gestiegenen Spritpreise die Mineralölsteuer gesenkt. Schon damals war die Maßnahme umstritten, unter anderem ging es dabei darum, ob der Rabatt bei den Verbrauchern ankam. "Im ersten Monat wurde der Tankrabatt noch komplett weitergegeben", beschreibt Frondel seine Erkenntnisse. "Als die Aufmerksamkeit nachließ, sank auch die Weitergabe. Zum Ende des Rabatts war es nach unseren Daten nur noch etwa die Hälfte."/ruc/DP/mis
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.