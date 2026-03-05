    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfisterer Holding AktievorwärtsNachrichten zu Pfisterer Holding
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pfisterer Holding: Auftragseingang deutlich gestiegen

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich um 17,5 Prozent auf rund 450 Mio. Euro gesteigert und einen überproportionalen Anstieg um 23,8 Prozent beim EBITDA erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe das EBITDA auf Gesamtjahresebene rund 76,3 Mio. Euro (VGJ 2024 60,15 Mio. Euro) erreicht. Die insgesamt sehr positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 werde gemäß den vorläufigen Zahlen von einem starken Anstieg des adjustierten operativen Cashflows auf 58 Mio. Euro (GJ 2024: 42,59 Mio. Euro) abgerundet. Dem stehe erwartungsgemäß die Investition für Kapazitätserweiterungen und den Bau des HVDC-Labors sowie Liquiditätsabflüsse für den Erwerb der CSL-Gruppe entgegen. Dies habe zu einem Anstieg des Investitionscashflows auf über 38 Mio. Euro (GJ 2024: 17,92 Mio. Euro) geführt. Auf Basis der vorläufigen Zahlen rechne GBC für das Geschäftsjahr 2026 nun mit leicht höheren Erlösen von 496,80 Mio. Euro (zuvor: 489,95 Mio. Euro). Die Ergebnisprognosen belasse das Analystenteam unverändert. Eine wesentliche Grundlage für die Fortsetzung des Wachstumskurses sei der erneut deutlich gesteigerte Auftragseingang. Mit 550 Mio. Euro (GJ 2024: 423,2 Mio. Euro) führe er zu einem starken Anstieg des Auftragsbestands um über 42 Prozent auf 335 Mio. Euro (GJ 2024: 234,9 Mio. Euro). Auf Basis der unveränderten Ergebnisprognosen bestätigen die Analysten das Kursziel von 85,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.03.2026, 11:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.03.2026 um 07:35 Uhr fertiggestellt und 05.03.2026 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1ae4680f9d2af18413a66ce71ee8751f
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 75,80EUR auf Tradegate (05. März 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 85,00 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pfisterer Holding: Auftragseingang deutlich gestiegen Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich um 17,5 Prozent auf rund 450 Mio. Euro gesteigert und einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     