    Wadephul erleichtert über Entspannung bei Nahost-Ausreisen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sich nach dem ersten von der Bundesregierung organisierten Flug zur Rückholung von Deutschen aus der Nahostregion optimistisch zu steigenden Ausreisekapazitäten geäußert. "Ich bin sehr froh, dass heute der erste vom Auswärtigen Amt organisierte Flug aus Maskat mit mehr als 250 Personen sicher in Frankfurt gelandet ist", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem moldauischen Kollegen Mihai Popsoi in Berlin. Heute sollten zudem auch mehr als 500 Passagiere der beiden Kreuzfahrtschiffe des deutschen Anbieter TUI Cruises ausreisen, ergänzte er.

    Von TUI Cruises liegen die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" mit einer Kapazität für insgesamt gut 5.000 Reisende wegen des Iran-Krieges in der Region fest. Der erste Rückholflug der Bundesregierung war am Morgen am Frankfurter Flughafen gelandet.

    Wadephul betonte, dass es heute und morgen zwei weitere Flüge mit ähnlicher Kapazität aus Maskat im Oman geben werde. Dafür würden Transporte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Oman organisiert. Damit wolle man denjenigen helfen, "die unsere direkte Hilfe unbedingt benötigen". Das Auswärtige Amt prüfe fortlaufend weitere Unterstützungsangebote.

    Gleichzeitig sehe die Bundesregierung glücklicherweise auch eine gewisse Entspannung im kommerziellen Flugverkehr, sagte der Außenminister. "Die Kapazitäten für die Ausreise werden von Tag zu Tag größer." Allein heute sollten aus Dubai und Abu Dhabi, wo der Großteil der deutschen Urlauber sich aktuell aufhalte, etwa 250 kommerzielle Flüge in alle Welt gehen, davon über 60 nach Europa und einige auch nach Deutschland. "Wir arbeiten gemeinsam mit Hochdruck daran, Urlauberinnen und Urlauber sicher wieder zurück nach Hause zu ihren Freunden und Familien zu bringen."

    Im Anschluss an das Treffen mit seinem moldauischen Kollegen wollte Wadephul an einer Schaltkonferenz der EU-Außenminister mit den Kollegen des Golf-Kooperationsrates über die Lage in der Region beraten. Der Minister lobte eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Fluggesellschaften und Reiseunternehmen zur Rückholung der in der Region gestrandeten mindestens rund 30.000 deutschen Touristen./bk/DP/mis






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
