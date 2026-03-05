    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    BVB-Boss

    Vertrag von verletztem Kapitän Can wird verlängert

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der auslaufende Vertrag des schwer verletzten Kapitäns Emre Can bei Borussia Dortmund soll auf jeden Fall verlängert werden. Das kündigte BVB-Sportchef Lars Ricken nach Cans Kreuzbandriss nun an. "Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern", sagte Ricken der Funke Mediengruppe.

    "Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen", fügte der frühere Nationalspieler hinzu. Can hatte sich beim 2:3 am vergangenen Samstag im Spitzenspiel gegen Bayern München das Kreuzband gerissen und fällt für mehrere Monate aus.

    Can wurde 2023 Nachfolger von Marco Reus

    "Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen", sagte Ricken weiter. Der 32 Jahre alte Can hatte 2023 als Nachfolger von Marco Reus unter dem damaligen Trainer Terzic das Kapitänsamt beim BVB übernommen./lap/DP/mis

    Borussia Dortmund

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,12 auf Tradegate (05. März 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,64 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,24 %/+59,24 % bedeutet.




