UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter sei verwirrend bereinigt um Mavenclad-Umsätze in den USA ab März und das US-Potenzial von Pergoveris, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Daher erscheine er auf den ersten Blick vielleicht etwas schwach, liege aber nach Konzerndefinition in etwa auf Höhe seiner Erwartung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:20 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 120,1 auf Tradegate (05. März 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,66 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +7,39 %/+23,92 % bedeutet.
Wenn es runter geht wird nur gemeckert. Wenn es rauf geht ist totenstille. Gut. Ich genieße! 😀
Merkwürdige Kaufempfehlung von JP Morgan, die heute durchs Netz wabert.