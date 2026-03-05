UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 120,1 auf Tradegate (05. März 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,66 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +7,39 %/+23,92 % bedeutet.