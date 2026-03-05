    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Stroeer - Aktie erlebt Kurseinbruch -4,60 % - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Stroeer Aktie bisher Verluste von -4,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

    Stroeer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von -4,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute bei der Stroeer Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Stroeer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,06 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Stroeer Aktie damit um -5,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stroeer -15,40 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Stroeer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,60 %
    1 Monat -6,03 %
    3 Monate -14,06 %
    1 Jahr -41,04 %

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Mrd.EUR € wert.

    Erster Iran-Schreck weiter verdaut


    Nach anfänglichen Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag ins Plus gedreht. Der Leitindex Dax notierte gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.287 Zählern. Die Bewegung ging einher mit den Preisen für Öl und Gas, die ihre …

    Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose


    Eine enttäuschende Gewinnprognose von Ströer hat den Aktienkurs am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit 2015 geschickt. Um knapp vier Prozent auf 32,85 Euro ging es zuletzt nach unten, im Tagestief waren es sogar fast minus neun Prozent. An der …

    Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach


    Der Werbevermarkter Ströer hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg moderat, das bereinigte operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr stellt das Management ein organisches …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Publicis Groupe, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs und Co.

    Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -0,04 %.

    Stroeer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    -4,23 %
    -4,28 %
    -5,30 %
    -13,30 %
    -41,50 %
    -42,83 %
    -56,89 %
    -42,67 %
    +56,19 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



