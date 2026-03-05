    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Healthineers Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -3,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Healthineers Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.03.2026
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Siemens Healthineers Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Sie fällt um -3,06 % auf 40,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,14 %, geht es heute bei der Siemens Healthineers Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers!
    Long
    38,50€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,77€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 11,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Siemens Healthineers Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,56 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -0,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Healthineers um -7,96 % verloren.

    Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,96 %
    1 Monat -5,56 %
    3 Monate -3,56 %
    1 Jahr -21,87 %

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,55 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,20 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -1,06 %.

    Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Healthineers

    -2,54 %
    -0,96 %
    -5,56 %
    -3,56 %
    -21,87 %
    -18,55 %
    -7,98 %
    +13,11 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Healthineers Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -3,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     