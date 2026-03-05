Siemens Healthineers Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Sie fällt um -3,06 % auf 40,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,14 %, geht es heute bei der Siemens Healthineers Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Siemens Healthineers Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,56 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -0,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Healthineers um -7,96 % verloren.

Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,96 % 1 Monat -5,56 % 3 Monate -3,56 % 1 Jahr -21,87 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,55 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,20 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -1,06 %.

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.