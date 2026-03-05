DHL dämmt Verlust ein - Zahlen in Ordnung, Ausblick weniger

Experten hatten insgesamt wenig daran auszusetzen, was der Logistiker zum vergangenen und zum neuen Jahr sagte, wobei der Ausblick teils etwas kritischer aufgenommen wurde. Der operative Gewinn habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen erfüllt und der Ausblick decke sich auch mit den Marktschätzungen, schrieb Bernstein-Analyst Alex Irving.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group haben am Donnerstag auf Jahreszahlen und einen von geopolitischer Unsicherheit geprägten Ausblick mit Verlusten reagiert. Nach dem frühen Rutsch um bis zu knapp 6,5 Prozent auf ein Dreimonatstief stand gegen Mittag nur noch ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. Damit führte der Logistikkonzern gleichwohl die Verliererliste im moderat freundlichen Dax an.

Sowohl Andy Chu von Deutsche Bank Research als auch Marco Limite von der britischen Bank Barclays attestierten den Bonnern sogar, sie hätten mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen knapp übertroffen. Limite lobte zudem die überraschend hohen Einsparungen im vergangenen Jahr.

Allerdings seien nun 2026 nur noch geringe Einsparungen zu erwarten, was etwas am Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) im neuen Jahr zehren könnte, gab der Barclays-Experte zu bedenken. Analyst Chu sprach von einem vernünftigerweise konservativen Ausblick auf 2026, der mit Blick auf operatives Ergebnis und Barmittelzufluss etwas unter den von DHL zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen liege.

Er habe angesichts der Kostenentwicklung auf aggressivere Ziele gehofft, schrieb derweil Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies. Doch auch er räumte ein, die zugrunde liegende Annahme eines gedämpften Wirtschaftsumfelds könnte sich als konservativ erweisen./tih/mis/gl/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 46,35 auf Tradegate (05. März 2026, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,70 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,82 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,70 %/+29,00 % bedeutet.



