European Lithium Aktie legt weiter zu - +5,52 % - 05.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die European Lithium Aktie. Sie steigt um +5,52 % auf 0,1530€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der European Lithium Aktie. Nach einem Plus von +0,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,1530€, mit einem Plus von +5,52 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

European Lithium fokussiert sich auf die Entwicklung von Lithiumprojekten in Europa, um die wachsende Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge zu bedienen. Mit dem Wolfsberg-Projekt in Österreich hat es eine strategische Position, um europäische Märkte zu beliefern. Hauptkonkurrenten sind Albemarle, SQM und Livent. Ein Alleinstellungsmerkmal könnte die Nähe zu europäischen Automobilherstellern und umweltfreundliche Abbaumethoden sein.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von European Lithium über einen Zuwachs von +28,03 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die European Lithium Aktie damit um +6,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,36 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von European Lithium einen Anstieg von +70,00 %.

European Lithium Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,08 % 1 Monat +13,36 % 3 Monate +28,03 % 1 Jahr +475,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur European Lithium Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kurstreiber von European Lithium: die Bedeutung der Tanbreez-/CRML-Beteiligung als Hebel für Kursbewegungen, mögliche Finanz-News (Schulden/Kasse) und Aktienrückkauf als Katalysatoren, gegenüber Skepsis zu Wirtschaftlichkeit, hohen Verarbeitungskosten zu Lithiumhydroxid und langwierigen Genehmigungsrisiken.

Informationen zur European Lithium Aktie

Es gibt 2 Mrd. European Lithium Aktien. Damit ist das Unternehmen 266,16 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Albemarle und Co.

Albemarle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %.

