Aussichten drücken Stimmung deutscher Firmen in Taiwan
TAIPEH (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen in Taiwan blicken wegen globaler Risiken mit Sorge auf ihr Geschäft in dem für seine Hightech-Produkte bekannten Inselstaat. Wie aus der Geschäftsklimaumfrage des deutschen Wirtschaftsbüros in Taipeh hervorging, gaben 61,1 Prozent der Befragten an, dass Risiken wie das Wachstum der Weltwirtschaft, gefolgt von den Beziehungen zu China (58,3 Prozent) und das Wachstum der taiwanischen Wirtschaft (48,6 Prozent) ihre drängendsten Herausforderungen seien.
Seit dem Angriff auf den Iran, der an einer zentralen Schifffahrtsroute liegt und wichtige Rohstoffe wie Öl kontrolliert, mehren sich Sorgen um die Energiesicherheit. Karsten Tietz, Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taipeh, Deutschlands Vertretung in Taiwan, sagte der dpa, dass der Krieg mit dem Iran wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die deutschen Investitionen in Taiwan in ihrer derzeitigen Größenordnung haben werde.
Nur noch jede zweite Firma zufrieden
Chinas Haltung gegenüber dem Iran müsse jedoch genau beobachtet werden, erklärte Tietz bei der Vorstellung der Umfrage. "Der Krieg mit dem Iran macht erneut unsere Verwundbarkeit deutlich." Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, wie nach dem Krieg in der Ukraine zu sehen war, könnte die Sicherheit gefährden, sagte er.
Laut der Umfrage gab nur noch rund jede zweite Firma (52,1 Prozent) an, zufrieden zu sein, was ein Fünfjahrestief markierte. Von 260 kontaktierten Unternehmen antworteten laut der Interessenvertretung 28 Prozent. Die Umfrage ergab auch, dass der weltweite KI-Boom vielen deutschen Unternehmen zugutekam. 54,2 Prozent gaben positive Auswirkungen an, insbesondere in den Bereichen Automatisierung und Halbleiter./jon/DP/men
"100 Mrd. USD Chip-Umsatz bis 2027"
- KI-Designansatz: Entwicklung und Implementierung von Methoden des maschinellen Lernens zur Dimensionsreduktion im Design optoelektronischer Bauelemente am Beispiel von PPCs.
- Intelligenter Epitaxieprozess: Entwicklung und Implementierung einer KI-gestützten Modellierung des Epitaxieprozesses und Untersuchung von Reinforcement-Learning-Algorithmen für Echtzeit-Steuerungssysteme zur Verbesserung der Materialqualität und Kosteneffizienz sowie zur Vorbereitung auf Industrie 4.0.
- Demonstration von KI-gestützten PPC-Bauelementen: Entwicklung und Herstellung neuer Mehrfach-PPC-Bauelemente für Telekommunikationswellenlängen um 1550 nm mit erhöhter Ausgangsspannung.
Zu den Kooperationspartnern gehören AIXTRON SE, Broadcom, National Research Council Canada, Optiwave, die Universität Ottawa und das Fraunhofer ISE.
Multi-year AI Optoelectronics cycle is emerging – PT € 30 up from 24 ; HOLD
Cross-Read confirms a structural capacity expansion wave. The broader ecosystem is signalling an aggressive and sustained InP capacity buildout:
- Lumentum Holdings, Inc. delivered >65% yoy growth with indium phosphide fabs fully allocated and executing a front-loaded 40% capacity expansion target. Management indicated structural supply tightness through at least 2027–2028, even after aggressive expansion.
- Coherent Corp. reported a book-to-bill ratio exceeding 4x in datacenter, with doubling of internal 6-inch InP capacity underway.
- AXT, Inc. expects potential order demand growth of ~2x this year and another 2x next year for scale-out optical applications.
- Applied Optoelectronics cited recently that demand is not the constraint, but capacity is. Management highlighted acute laser shortages, with some suppliers quoting lead times of up to one year and indicated that >95% of lasers shipped by year-end will be AI-related. To address this, AOI plans to more than triple indium phosphide laser manufacturing capacity in Texas and referenced roughly two years of 800G loading forecasts from multiple hyperscalers. Notably, capacity additions are occurring in step-functions rather than incremental ramps, as new production lines come online, reinforcing the likelihood of discrete waves of epitaxy tool demand.