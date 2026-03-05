    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ex-Chef der Monopolkommission fordert Wachsamkeit bei Spritpreisen

    Wirtschaft - Ex-Chef der Monopolkommission fordert Wachsamkeit bei Spritpreisen
    Foto: Tankstelle am 04.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, hat Bundesregierung und Bundeskartellamt aufgefordert, die Spritpreisentwicklung genau zu beobachten und mögliche spätere Eingriffe in den Markt vorzubereiten.

    "Wenn die Weltmarktpreise steigen, steigen auch die Preise a den Tankstellen", sagte Wambach der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Dies sei zunächst eher ein Zeichen für einen funktionierenden Markt als für Marktverzerrungen. "Das Kartellamt sollte sich die Preisentwicklung aber genau anschauen, falls marktmächtige Anbieter diese Situation für übermäßige Preiserhöhungen nutzen", sagte der Präsident des ZEW - Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. "Die Monopolkommission hat hier keine Aufgabe, da sie keine Strafen verhängen kann", ergänzte Wambach.

    "Die Regierung sollte die Entwicklung auf den Weltmärkten genau verfolgen. Öl und Gas sind essenziell für die deutsche Wirtschaft. Für Maßnahmen ist es noch zu früh, aber ein anhaltender Preisschock könnte Eingriffe notwendig machen. Diese sollten vorbereitet werden", forderte der Top-Ökonom.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Ex-Chef der Monopolkommission fordert Wachsamkeit bei Spritpreisen Der frühere Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, hat Bundesregierung und Bundeskartellamt aufgefordert, die Spritpreisentwicklung genau zu beobachten und mögliche spätere Eingriffe in den Markt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     