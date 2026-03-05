Ex-Chef der Monopolkommission fordert Wachsamkeit bei Spritpreisen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, hat Bundesregierung und Bundeskartellamt aufgefordert, die Spritpreisentwicklung genau zu beobachten und mögliche spätere Eingriffe in den Markt vorzubereiten."Wenn die Weltmarktpreise steigen, steigen auch die Preise a den Tankstellen", sagte Wambach der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Dies sei zunächst eher ein Zeichen für einen funktionierenden Markt als für Marktverzerrungen. "Das Kartellamt sollte sich die Preisentwicklung aber genau anschauen, falls marktmächtige Anbieter diese Situation für übermäßige Preiserhöhungen nutzen", sagte der Präsident des ZEW - Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. "Die Monopolkommission hat hier keine Aufgabe, da sie keine Strafen verhängen kann", ergänzte Wambach."Die Regierung sollte die Entwicklung auf den Weltmärkten genau verfolgen. Öl und Gas sind essenziell für die deutsche Wirtschaft. Für Maßnahmen ist es noch zu früh, aber ein anhaltender Preisschock könnte Eingriffe notwendig machen. Diese sollten vorbereitet werden", forderte der Top-Ökonom.