GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung

Vancouver, British Columbia – 5. März 2026 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen” oder „GoldMining”) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-pote ... -) freut sich, die Ernennung von Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung bekannt zu geben.

Frau Götz ist eine erfahrene Bergbauingenieurin mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung im Untertage- und Tagebau, unter anderem in den weltbekannten Goldminen von Hemlo und Timmins im Norden Ontarios. Bevor sie zum Unternehmen kam, hatte Frau Götz verschiedene Führungspositionen bei Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties, Horizon Copper und zuletzt bei Royal Gold inne, wo sie Lebensdauerpläne für Bergwerke, strategische Geschäftspläne und vergleichende wirtschaftliche Bewertungen von Bergbauprojekten entwickelte. In ihrer Funktion wird Frau Götz für die Leitung der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Bereiche Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Projektkontrolle für das gesamte Portfolio der Ressourcen-Assets von GoldMining in Nord- und Südamerika verantwortlich sein.

Frau Götz ist eine in British Columbia zugelassene Ingenieurin und Mitglied der Association of Engineers Canada. Sie ist nicht nur aktives Mitglied des Canadian Institute of Mining & Metallurgy (CIMM), sondern auch eine „qualifizierte Person” im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Frau Götz erwarb einen Bachelor of Education in Mathematik und Naturwissenschaften an der Lakehead University, einen Master of Science in Bergbauingenieurwesen an der Technischen Universität Petrosani und ein Diplom in Finanzagilität an der Queens University.

Als erfahrene Pädagogin hat Frau Götz Partnerschaften mit kanadischen Bergbauingenieursschulen aufgebaut und Gastvorlesungen an der Queens University und der Laurentian University gehalten. Sie ist Autorin, Mitautorin und Referentin auf der CIMM-Konferenz, dem US Mine Ventilation Symposium und dem World Mining Congress zu verschiedenen Themen, darunter die Führungsrolle von Frauen in der Bergbauindustrie.

Alastair Still, President und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: „Wir freuen uns, Imola im Team von GoldMining willkommen zu heißen. Die Verpflichtung einer technischen Führungskraft vom Kaliber Imolas ist ein entscheidender Schritt für das Unternehmen, da wir unsere Kernvermögenswerte in die Entwicklung überführen. Mit unserer Finanzkraft und den jüngsten Neuzugängen in unserem Team, darunter Imolas Fachwissen und Erfahrung, freuen wir uns darauf, den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens zu erschließen.“