BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. "Alles in Ordnung im schwachen Konjunkturumfeld", schrieb Annick Maas am Donnerstag mit Blick auf vorgelegte Zahlen und den für 2026 gegebenen Ausblick des Werbekonzerns./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 32,80EUR auf Tradegate (05. März 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +68,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer