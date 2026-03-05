BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 66,16EUR auf Tradegate (05. März 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte