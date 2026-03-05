Wirtschaft
Dax dreht ins Plus - Situation im Nahen Osten bleibt verworren

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.300 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Symrise und MTU, am Ende die Deutsche Post, Qiagen und Fresenius.
"Gerüchte über einen möglichen Verhandlungswillen des Iran mit Bezug auf das Atomprogramm sorgten heute einmal mehr für Erleichterung an den Finanzmärkten und hievten den Dax ins Plus", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Allerdings kam es danach zu weiteren militärischen Interaktionen, und nicht wenige auf dem Parkett stellen sich auch die Frage, wer denn mit den USA sprechen könnte, wenn es aktuell keinen eindeutigen Verhandlungsführer im Iran gibt." Die Situation bleibe also weiterhin verworren und daran werde sich wahrscheinlich auch mal mindestens bis zum Wochenende nicht viel ändern.
"Ebenfalls hilfreich für den Gesamtmarkt sind die erneut nachlassenden Energiepreise", so Lipkow. Die Rohölsorte Brent war heute kurzzeitig an die 85-Dollar-Marke herangelaufen und notiert jetzt wieder bei 83 Dollar. "Beim Öl geht es derzeit eher um die Trenddynamik als um die tatsächlichen Preisniveaus. Die Investoren fürchten sich vor einer Phase höherer Preise, die dann die Inflationsdynamik erneut beflügeln könnte und den Notenbanken den Spielraum für Zinssenkungen nehmen."
Die konjunkturelle Frage spiele sich ebenfalls wieder etwas in den Vordergrund, da sich der Krieg im Nahen Osten als unkalkulierbar darstelle. "Investoren aber benötigen Leitplanken für ihre Entscheidungen, und daher rücken die heutigen US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus", sagte der Analyst.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der adidas-Aktie: Diskussionen zu starken FY2025-Zahlen (Rekordumsatz, deutlich höhere Marge, Ergebnisanstieg, Dividendenanhebung und Rückkaufpläne), Käufe von Privatanlegern und Kaufempfehlungen, vereinzelt Kritik an niedriger Dividendenrendite und Volatilitätsrisiken sowie Hinweise auf Kursschwankungen/Vorbörse und optimistische Zielmarken (z. B. 200 €).
jameslabrie schrieb gestern 16:40
einverstanden bitte hau ab hier danke.0 ahnung mit verlaub!mitdiskutieren »
Fluglotse schrieb gestern 13:54
mitdiskutieren »
Kauf erste Tranche 75 Adidas zu 135,9 €
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/6748/board/20260304135340-1000179397.jpg
Anlagehorizont 5 Jahre + X
Danke schonmal im voraus
Rubix schrieb gestern 08:25
Adidas liefert wie erwartet top Zahlen:mitdiskutieren »
https://www.adidas-group.com/de/media/pressemitteilungen/adidas-berichtet-rekordumsatz-fur-2025-und-erwartet-fortsetzung-des-starken-umsatz-und-gewinnwachstums-in-den-kommenden-jahren
Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €
Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen
Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %
Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €
Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr
Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €
Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider
Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld
Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt
Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums
Ausblick Gesamtjahr 2026:
Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt
Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €
Mittelfristiger Ausblick:
adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche
Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich
Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich
Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung
