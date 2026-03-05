Dax dreht ins Plus - Situation im Nahen Osten bleibt verworren

Rubix schrieb gestern 08:25

Adidas liefert wie erwartet top Zahlen:



https://www.adidas-group.com/de/media/pressemitteilungen/adidas-berichtet-rekordumsatz-fur-2025-und-erwartet-fortsetzung-des-starken-umsatz-und-gewinnwachstums-in-den-kommenden-jahren



Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:



Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €

Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen

Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %

Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %

Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €

Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr

Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:



Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €

Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider

Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld

Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt

Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums

Ausblick Gesamtjahr 2026:



Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt

Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €

Mittelfristiger Ausblick:



adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche

Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich

Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich

Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung