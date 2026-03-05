AKTIE IM FOKUS
Einstieg von Investor Ashley treibt Puma an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben. Gegen Mittag verteuerten sie sich um fast sechs Prozent auf 22,91 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.
Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent am Hersteller von Sportbekleidung aufgebaut, ganz überwiegend mittels Derivaten. Damit wäre der Investor zweitgrößter Aktionär. Ende Januar hatte der chinesische Konzern Anta Sports Products angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro den gut 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu übernehmen./bek/nas/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 23,01 auf Tradegate (05. März 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -30,97 %/+50,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.
Wir haben die Zahlen unerwartet gut überstanden, jetzt sehe ich hier langfristig die 30 Euro, die Chinesen werden definitiv auch uns Kleinaktionären ein Angebot unterbreiten.
Fakt ist aber und ich glaube das kommt positiv bei den Investoren an ist, die Katze ist aus dem Sack seit Hoeld er gewinnt Vertrauen. Zudem scheint Puma wie bereits geschrieben vor dem Zeitplan zu liegen beim Umbau Entlassungen Lagerbereinigung Umstrukturierung etc. Ein Analyst nennt die Prognosen sogar sehr konservativ rechnet also eher mit besseren Zahlen 2026 nur Hoeld möchte sich natürlich nicht gleich verbrennen wie damals Freundt. Ich glaube die Investoren waren zufrieden mit dem was sie hören insbesondere ist denen nun egal was war. Die Zukunft zählt und hier gab es keine negativen Überraschungen. Ich glaube Hoeld hat Sympathie gewonnen weil er sowas wie den Dividenden Stopp durchsetzt. Er zeigt er will es richtig machen lässt nichts unberührt und traut sich das durchzusetzen.