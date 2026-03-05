    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Einstieg von Investor Ashley treibt Puma an

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben. Gegen Mittag verteuerten sie sich um fast sechs Prozent auf 22,91 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

    Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent am Hersteller von Sportbekleidung aufgebaut, ganz überwiegend mittels Derivaten. Damit wäre der Investor zweitgrößter Aktionär. Ende Januar hatte der chinesische Konzern Anta Sports Products angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro den gut 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu übernehmen./bek/nas/men

    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 23,01 auf Tradegate (05. März 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -30,97 %/+50,99 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Puma-Kurs/ Bewertung und Fundamentales: Anleger diskutieren überraschend gute Umsätze und Analysten-Updates (RBC-TK 20→25€, Ø-Ziel ~26,6€), Hoffnung auf Turnaround, Anta-Übernahmerisiko bei >30% (Pflichtangebot), Nachkäufe vs. Warten auf tiefere Kurse, Marktanteilsprobleme bei Teenagern und Asien als Wachstumshebel; kurzzeitige Short-Gelegenheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
