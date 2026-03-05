Einstieg von Investor Ashley treibt Puma an

Aktientrend_ schrieb 26.02.26, 17:17

Kannst du dir anschauen ist bereits verfügbar. Unterm Strich nichts Neues außer sehr konkrete Aussagen darüber wie die zukünftige Struktur von Puma aussehen wird. Es wird eine starke Verschlankung geben der Führungsebenen und Zuständigkeiten, es wird nicht mehr mehrere Zwischenstufen geben sondern die Manager werden eigenverantwortlich für größere Regionen zuständige sein bspw Mitte Süd und Nord beim Fußball in den unteren Ligen. Insbesondere ist aber auch interessant, dass Puma in bestimmten Bereichen sehr stark wächst über den Markt wächst das aber alles durch die selbst verordnete Kur bei Lieferanten etc. untergeht. Im direkten Consumer Bereich wächst Puma bspw weiter über 3 % pro Quartal. Auch welche Markenbotschafter es geben wird und wie man sich konzentrieren will auf 4 große Bereiche.



Fakt ist aber und ich glaube das kommt positiv bei den Investoren an ist, die Katze ist aus dem Sack seit Hoeld er gewinnt Vertrauen. Zudem scheint Puma wie bereits geschrieben vor dem Zeitplan zu liegen beim Umbau Entlassungen Lagerbereinigung Umstrukturierung etc. Ein Analyst nennt die Prognosen sogar sehr konservativ rechnet also eher mit besseren Zahlen 2026 nur Hoeld möchte sich natürlich nicht gleich verbrennen wie damals Freundt. Ich glaube die Investoren waren zufrieden mit dem was sie hören insbesondere ist denen nun egal was war. Die Zukunft zählt und hier gab es keine negativen Überraschungen. Ich glaube Hoeld hat Sympathie gewonnen weil er sowas wie den Dividenden Stopp durchsetzt. Er zeigt er will es richtig machen lässt nichts unberührt und traut sich das durchzusetzen.