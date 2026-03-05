    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsU.S.GoldMining AktievorwärtsNachrichten zu U.S.GoldMining
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    U.S. GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung

    U.S. GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Anchorage, Alaska – 5. März 2026 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/p lay/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich, die Ernennung von Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung bekannt zu geben.

     

    Frau Götz ist eine erfahrene Bergbauingenieurin mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung im Tagebau und Untertagebau, unter anderem in den weltbekannten Goldminen von Hemlo und Timmins. Frau Götz ist Expertin für die Entwicklung von Lebensdauerplänen für Bergwerke, strategischen Geschäftsplänen und vergleichenden wirtschaftlichen Bewertungen von Bergbauprojekten, die sie in jahrzehntelanger Erfahrung und in führenden Positionen bei Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties und zuletzt Royal Gold erworben hat.

     

    Nach der kürzlich erfolgten Bekanntgabe der ersten wirtschaftlichen Bewertung (der „PEA“) für das zu 100 % unternehmenseigene Whistler Gold-Kupfer-Projekt (das „Whistler-Projekt“) in Alaska wird Frau Götz für die Leitung der Weiterentwicklung und Umsetzung der Bereiche Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Projektkontrolle im Whistler-Projekt verantwortlich sein. Das Unternehmen hat kürzlich die Ergebnisse seiner ersten wirtschaftlichen Bewertung (die „PEA“) (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026) für das Whistler-Projekt bekannt gegeben, das einen geschätzten Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % („NPV5%“) von 2,04 Mrd. USD, einer internen Rendite („IRR“) von 33,0 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 2,1 Jahren, wobei Basispreise von 3.200 USD/oz Au, 4,50 USD/lb Cu und 37,50 USD/oz Ag zugrunde gelegt wurden.

     

    Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: „Nachdem wir gerade die hervorragenden Ergebnisse unserer PEA für Whistler mit einem NPV5%nach Steuern von über 2,0 Milliarden Dollar und einer anfänglichen Amortisationszeit von etwas mehr als zwei Jahren bekannt gegeben haben, treibt das Unternehmen eine mögliche Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) voran. Wir freuen uns sehr, Imola im Team willkommen zu heißen, da wir unsere laufenden Bergbau- und Genehmigungsstudien beschleunigen möchten. Es ist eine aufregende Zeit für U.S. GoldMining und sein Whistler-Projekt.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    U.S. GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung Anchorage, Alaska – 5. März 2026 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/p lay/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     