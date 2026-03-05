U.S. GoldMining ernennt Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung

Anchorage, Alaska – 5. März 2026 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/p lay/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich, die Ernennung von Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung bekannt zu geben.

Frau Götz ist eine erfahrene Bergbauingenieurin mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung im Tagebau und Untertagebau, unter anderem in den weltbekannten Goldminen von Hemlo und Timmins. Frau Götz ist Expertin für die Entwicklung von Lebensdauerplänen für Bergwerke, strategischen Geschäftsplänen und vergleichenden wirtschaftlichen Bewertungen von Bergbauprojekten, die sie in jahrzehntelanger Erfahrung und in führenden Positionen bei Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties und zuletzt Royal Gold erworben hat.

Nach der kürzlich erfolgten Bekanntgabe der ersten wirtschaftlichen Bewertung (der „PEA“) für das zu 100 % unternehmenseigene Whistler Gold-Kupfer-Projekt (das „Whistler-Projekt“) in Alaska wird Frau Götz für die Leitung der Weiterentwicklung und Umsetzung der Bereiche Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Projektkontrolle im Whistler-Projekt verantwortlich sein. Das Unternehmen hat kürzlich die Ergebnisse seiner ersten wirtschaftlichen Bewertung (die „PEA“) (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026) für das Whistler-Projekt bekannt gegeben, das einen geschätzten Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % („NPV5%“) von 2,04 Mrd. USD, einer internen Rendite („IRR“) von 33,0 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 2,1 Jahren, wobei Basispreise von 3.200 USD/oz Au, 4,50 USD/lb Cu und 37,50 USD/oz Ag zugrunde gelegt wurden.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: „Nachdem wir gerade die hervorragenden Ergebnisse unserer PEA für Whistler mit einem NPV5%nach Steuern von über 2,0 Milliarden Dollar und einer anfänglichen Amortisationszeit von etwas mehr als zwei Jahren bekannt gegeben haben, treibt das Unternehmen eine mögliche Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) voran. Wir freuen uns sehr, Imola im Team willkommen zu heißen, da wir unsere laufenden Bergbau- und Genehmigungsstudien beschleunigen möchten. Es ist eine aufregende Zeit für U.S. GoldMining und sein Whistler-Projekt.“