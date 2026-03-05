Kommt jetzt die Klopapier-Krise zurück?

Der Glaube an diesen Mangel und die vermehrten Käufe heizten den tatsächlichen Mangel an und belasteten massiv die sowieso geschwächten Lieferketten. Wie sieht es heute aus?

Da, wo Toilettenpapier die Regale füllen sollte, klafft gähnende Leere: so auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hamsterkäufe hatten die Situation verschärft und eine Mangellage erzeugt, die eigentlich gar nicht da gewesen wäre.

Mit der Teuerung des Benzinpreises wird durch die Hintertür die sogenannte Kosten- und Angebotsinflation in Gang gesetzt, also der direkte Griff in den Geldbeutel. Aber nicht nur an der Zapfsäule: die gesamte Lieferkette wird teurer und die erhöhten Kosten werden direkt an den Verbraucher weiter gegeben.

Hierzulande gibt es keine Hamsterkäufe aufgrund des Iran-Krieges. In manchen Regionen, dort wo der Spritpreis verhältnismäßig günstig war, bildeten sich Schlangen an den Tankstellen.

Anders als heute, waren die Folgen und Maßnahmen einer Nahost-Krise in den 1970er Jahren deutlich gravierender. Die Inflation kletterte damals zweistellig, es gab ein Ölembargo. Der Rohölpreis vervierfachte sich in kürzester Zeit.

Aber: Toilettenpapier wird wahrscheinlich teurer werden. Die Produktion ist energieintensiv. Und für US-Bürger kommt ein weiterer Faktor hinzu: Der Plan der Trump-Regierung, die Zölle auf kanadisches Nadelholz fast zu verdoppeln, könnte die Lieferkette für Toilettenpapier aus dem Gleichgewicht bringen.

Denn US-Präsident Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Nadelholz ab dem 2. April auf 27 Prozent anzuheben, wobei weitere Abgaben den Satz möglicherweise auf über 50 Prozent treiben könnten. Aus dem Nadelholz werden werden Toilettenpapier und Küchentücher hergestellt.

Die deutsche Papierindustrie meldete am Montag, dass 2025 die Produktion rückläufig gewesen sei, außer bei Pappverpackungen, also der Versand mit Amazon & Co treibt das Geschäft. Die Produktionsmenge von Hygienepapieren, worunter auch Klopapier zählt, ging im letzten Jahr um 2,8 Prozent zurück.

Aber vielleicht lässt es Toilettenpapier ruhiger schlafen bei dem Gedanken, dass der Mensch in manchen Dingen doch sehr gleich ist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

