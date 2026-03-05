    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReckitt Benckiser Group AktievorwärtsNachrichten zu Reckitt Benckiser Group

    Reckitt kommen nach Zahlen unter Druck

    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Reckitt haben am Donnerstag etwas stärker verloren. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen sank der Wert um gut 5 Prozent. Er fiel damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Seit den Tiefs im Vorjahr war die Aktie in der Spitze allerdings um rund 40 Prozent gestiegen.

    Die Analysten von Bernstein lobten zwar die Zahlen für das vierte Quartal. Das organische Wachstum des Herstellers von Reinigungsprodukten habe die Erwartungen in ansehnlicher Manier übertroffen. Doch James Edwardes Jones von RBC verwies auf den lediglich durchwachsenen Ausblick. So habe Reckitt darauf hingewiesen, dass das erste Quartal des laufenden Jahres wohl nicht allzu stark werden dürfte./mf/stk/mis

     

    Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,76 % und einem Kurs von 65,86 auf TTMzero (05. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um -10,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,63 %.

    Reckitt Benckiser Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
