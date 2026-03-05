PUMA - Aktie steigt kräftig - 05.03.2026

Die PUMA Aktie notiert aktuell bei 23,155€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,66 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,445 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,155€, mit einem Plus von +6,66 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PUMA einen Gewinn von +2,57 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -4,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,06 %. Im Jahr 2026 gab es für PUMA bisher ein Minus von -2,95 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,52 % 1 Monat -6,06 % 3 Monate +2,57 % 1 Jahr -22,64 %

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd.EUR € wert.

Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei Puma hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben. Gegen Mittag verteuerten sie sich um fast sechs Prozent auf 22,91 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die …

Nach anfänglichen Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag ins Plus gedreht. Der Leitindex Dax notierte gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.287 Zählern. Die Bewegung ging einher mit den Preisen für Öl und Gas, die ihre …

EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 05.03.2026 / 10:45 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,42 %. VF notiert im Minus, mit -0,47 %. adidas legt um +4,52 % zu

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.