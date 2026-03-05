    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanada Nickel AktievorwärtsNachrichten zu Canada Nickel
    Canada Nickel erreicht bedeutenden Meilenstein bei der Genehmigung des Crawford Nickelprojekts

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    -          Die Überprüfung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Nickelprojekt Crawford durch die Bundesbehörden ist abgeschlossen

    -          Die Umweltverträglichkeitsprüfung auf Bundesebene wurde eingeleitet, die Genehmigungsentscheidung wird für Sommer 2026 angestrebt

     

    TORONTO, 5. März 2026 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/nickel-boom-2026-why-canada-nickel-i ... -) freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde („IAAC“) nach Bestätigung des Abschlusses der Umweltverträglichkeitserklärung offiziell mit der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen („das Gesetz“) für das Nickelprojekt Crawford („Crawford“, „das Projekt“) des Unternehmens begonnen hat.

     

    Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Mit dem Eintritt in die Phase der Folgenabschätzung für Crawford konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Projekt mit derselben Transparenz und Zusammenarbeit voranzutreiben, die uns bis hierher gebracht haben. Der Abschluss der Phase der Umweltverträglichkeitserklärung ist ein wichtiger Meilenstein, und wir schätzen die gründliche Prüfung durch die IAAC und die wertvollen Beiträge der Bundes- und Provinzbehörden, der indigenen Nationen und der Öffentlichkeit. Dank der kooperativen, parallelen Bearbeitung zusammen mit der IAAC gehen wir davon aus, dass wir bis zum Sommer 2026 die Genehmigungsentscheidung der Bundesbehörden erhalten werden. Wir sind weiterhin entschlossen, bei diesem wichtigen nächsten Entwicklungsschritt eng mit allen Interessengruppen und Rechteinhabern zusammenzuarbeiten.“

     

    Am 22. November 2024 reichte Canada Nickel seine Umweltverträglichkeitserklärung für Crawford bei der IAAC ein. Nach einer öffentlichen Kommentierungsphase und einer technischen Prüfung unter Beteiligung von Bundes- und Provinzbehörden, indigenen Völkern und der Öffentlichkeit gab die IAAC am 30. Mai 2025 Kommentare ab, in denen sie zusätzliche Informationen für die Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung anforderte.

