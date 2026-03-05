Copper Quest schließt KI-gestützte Analyse bei Kitimat ab und identifiziert großes verdecktes leitfähiges Ziel

Vancouver, British Columbia – 5. März 2026 / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner KI-gestützten geologischen Analyse auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Kitimat („Kitimat“) im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben, die eine umfassende leitfähige Anomalie bestätigt hat, die mit einem verborgenen Porphyrzentrum übereinstimmt.

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte: „Der Abschluss unserer KI-gestützten Analyse ist ein enormer Fortschritt für Kitimat. Die durch KI identifizierte sehr große leitfähige Anomalie, die entlang einer strukturellen magnetischen Grenze in fruchtbaren Vulkaniten eines Vulkanbogens liegt, könnte durchaus ein verdecktes intrusives Porphyrzentrum darstellen. Die historischen Mineralisierungen, die in der Nähe bebohrt wurden, lieferten bedeutsame oberflächennahe Kupfer-Gold-Abschnitte, die nach wie vor offen sind und mit unserer geologischen Interpretation übereinstimmen, wonach diese Abschnitte den äußeren Ausdruck eines wesentlich größeren Porphyrsystems darstellen könnten – möglicherweise der nun beobachteten KI-generierten Anomalie.“

Copper Quest gab am 1. Dezember 2025 seine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen Exploration Technologies Inc. („ExploreTech“) bekannt, um generative künstliche Intelligenz in seinem gesamten Projektportfolio einzusetzen, beginnend mit dem Kupfer-Gold-Projekt Kitimat in British Columbia. Mithilfe der Plattform von ExploreTech wurden historische Informationen über das Projekt Kitimat integriert und neu verarbeitet, einschließlich historischer Diamantbohrungen (einschließlich Bohrungen in der Cu-Au-Zone Jeannette aus dem Jahr 2010), magnetischer Flugvermessungen der Regierung, VTEM-Leitfähigkeitsdaten, struktureller und lithologischer Interpretationen, Feldbeobachtungen und Alterationskartierungen aus dem Jahr 2025 sowie geochemischer Boden- und Gesteinsuntersuchungen. Die Plattform integrierte diese historischen Informationen in einen einheitlichen geologischen 3D-Modellrahmen, während das KI-System Tausende von geologischen Untergrundszenarien generierte und Cluster mit hoher Wahrscheinlichkeit für verborgene Intrusionszentren und sulfidreiche Alterationszonen bewertete.

Alex Miltenberger, Ph.D., CEO von ExploreTech, sagte: „Unsere generative KI-Plattform wertet Tausende von geologischen und geophysikalischen Permutationen aus, um die mineralisierten Zentren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei Kitimat ergeben die integrierten Magnetik-, VTEM-, Bohr- und geologischen Datensätze eine kohärente Zielarchitektur, die mit einer verborgenen intrusionsbezogenen Mineralisierung übereinstimmt. Diese Plattform wurde bereits weltweit erfolgreich bei mehreren Porphyrsystemen eingesetzt und wir freuen uns darauf, Copper Quest bei der Weiterentwicklung dieses Projekts bis zur Bohrbestätigung zu unterstützen.“

Durch die KI-Modellierung wurde ein umfassender verborgener leitfähiger Körper mit einer seitlichen Ausdehnung von etwa 1,5 km mal 1,5 km identifiziert. Die Anomalie weist eine starke vertikale Beständigkeit bis in eine Tiefe von mindestens 1 km auf – der maximalen Grenze der Analyse – und beginnt nur 50 m unterhalb der Oberfläche, verborgen unter einer Sedimentdecke. Der Leiter befindet sich innerhalb eines ausgeprägten Korridors mit starkem magnetischem Gradienten bzw. Dipolsignatur, dessen räumliche Beziehung auf einen intrusiven Kontakt oder eine Alterationsgrenze schließen lässt. Er liegt auch in der Nähe einer dokumentierten, in Vulkangestein enthaltenen Sulfidmineralisierung.

Das geologische Umfeld – Vulkangestein der Hazelton Group aus dem Unterjura, das von Gesteinen des Coast Plutonic Complex durchdrungen ist – stützt das Explorationsmodell zusätzlich. Insgesamt werden diese Merkmale vom Unternehmen als Hinweis auf ein verborgenes, sulfidreiches hydrothermales Zentrum interpretiert. Die Genehmigungsverfahren hinsichtlich einer Untersuchung der induzierten Polarisation im Jahr 2026, gefolgt von einem Diamantbohrprogramm zur Erprobung dieses vielversprechenden Ziels, wurden bereits eingeleitet.

Diese KI-Ergebnisse haben die Theorie von Copper Quest, wonach das Projektgebiet ein großes hydrothermales Kupfer-Gold-Porphyr-System beherbergt, erheblich verfeinert und gestärkt. Die Modellierung von ExploreTech stützt die geologische Interpretation, wonach die Bohrungen aus dem Jahr 2010 in der Zone Jeannette einen peripheren Ausdruck eines größeren verborgenen Intrusionszentrums darstellen könnten (Abbildung 1), das durch die von der KI interpretierte kilometerlange leitfähige Anomalie repräsentiert wird.

Abbildung 1: Vermutetes geologisches Umfeld der Zone Jeannette innerhalb des größeren Claim-Blocks Kitimat, entnommen aus dem Bericht gemäß National Instrument 43-101, der im Jahr 2020 von Jeremy Hanson, P.Geo, über das Konzessionsgebiet Kitimat verfasst wurde.

Das Projekt Kitimat beherbergt bedeutsame historische Kupfer-Gold-Bohrabschnitte, die größtenteils von Decade Resources Ltd. im Jahr 2010 in der Zone Jeannette abgeschlossen wurden. Die bemerkenswerten Abschnitte beinhalten 117,07 m mit einem Gehalt von 0,54 % Cu und 1,03 g/t Au (Bohrloch J-7), 103,65 m mit einem Gehalt von 0,55 % Cu und 1,00 g/t Au (Bohrloch J-1), 107,01 m mit einem Gehalt von 0,45 % Cu und 0,80 g/t Au (Bohrloch J-2) sowie 112,20 m mit einem Gehalt von 0,33 % Cu und 0,41 g/t Au (Bohrloch J-8).

INFRASTRUKTURVORTEIL

Das Projekt Kitimat wird durch eine herausragende Infrastruktur unterstützt, die sein Erschließungspotenzial erheblich stärkt. Das Konzessionsgebiet profitiert von einem bestehenden Straßenzugang über historische Holzabbau- und Explorationsstraßen, der Nähe zur Eisenbahninfrastruktur, dem Zugang zu Hochspannungs-Wasserkraft und den Tiefseehafenanlagen in Kitimat. Das Projekt ist nur 10 km von der Stadt entfernt, befindet sich in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion und ist somit außergewöhnlich gut positioniert. Alles in allem weist diese Infrastruktur das Potenzial auf, die Wirtschaftlichkeit des Projekts im Fall einer Entdeckung erheblich zu verbessern.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

KUPFER: GLOBALER NACHFRAGEÜBERHANG UND KRITISCHE METALLE

Die globale Nachfrage nach Kupfer steigt in noch nie dagewesenem Tempo, was durch die Elektrifizierung, Elektrofahrzeuge, den Einsatz erneuerbarer Energien, den Ausbau von Rechenzentren, KI-Infrastrukturen und die umfassende Modernisierung von Stromnetzen angetrieben wird. Gleichzeitig sieht sich die Branche mit zunehmenden Einschränkungen konfrontiert, zumal die Erzgehalte in bestehenden Minen weiter sinken, neue Entdeckungen immer seltener werden, die Genehmigungsfristen länger werden und für das kommende Jahrzehnt ein erheblicher Nachfrageüberhang prognostiziert wird.

In diesem Umfeld ist die Weiterentwicklung neuer Kupferentdeckungen in stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen wie Kanada und den USA für die Energiesicherheit und das langfristige Wirtschaftswachstum der westlichen Welt von grundlegender Bedeutung geworden. Copper Quest befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um die nächste Generation nordamerikanischer Kupferentdeckungen zu erschließen.

ÜBER EXPLORETECH

ExploreTech ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf KI-gestützte Explorationsabläufe spezialisiert ist, einschließlich geologischer Modellierungen, geophysikalischer Inversionen und Bohrzieloptimierungen, um verborgene mineralisierte Systeme zu identifizieren. ExploreTech wird von Alex Miltenberger, Ph.D., und Tyler Hall, Ph.D., geleitet, die beide Absolventen der Stanford University in Geophysik bzw. Geologie sind und über berufliche Erfahrung in den Bereichen Exploration und Bergbau verfügen. Die Plattform von ExploreTech integriert geophysikalische Untersuchungen, Bohrungen, geochemische Untersuchungen, strukturelle Interpretationen und Satellitendaten in einen geologischen 3D-Wahrscheinlichkeitsrahmen, der konzipiert wurde, um mögliche verborgene Intrusionszentren und mineralisierte Systeme rasch zu identifizieren. ExploreTech hat seine Technologie bereits erfolgreich in einer Reihe unterschiedlicher Projekte eingesetzt, wobei eine besondere Stärke in der Identifizierung verborgener Porphyrziele liegt. Weitere Informationen über ExploreTech finden Sie unter www.exploretech.ai.

Über Copper Quest Exploration Inc.

Der Grundbesitz des Unternehmens umfasst zurzeit acht Projekte, die sich über mehr als 46.000 Hektar in hervorragenden Bergbaujurisdiktionen in Kanada und den USA erstrecken. Copper Quest ist bestrebt, durch Erwerbe, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationen und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an Assets den Aktionärswert zu steigern. Die Stammaktien des Unternehmens notieren vorwiegend an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol „CQX“. Weitere Informationen über Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an der früher produzierenden Goldmine Alpine mit einer Fläche von 4.611,49 Hektar, die sich ca. 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson in British Columbia befindet; diese verfügt über eine historische vermutete Ressource im Sinne der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte des National Instrument 43-101 von 2018 von 268.000 Tonnen, die anhand eines Cutoff-Gehalts von 5,0 g/t Au und eines durchschnittlichen Gehalts von 16,52 g/t Au geschätzt wurde, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (McCuaig & Giroux, 2018)*. Neben der Mine Alpine selbst befinden sich in dem Konzessionsgebiet vier weitere, weniger erforschte bedeutende Gangsysteme, unter anderem die früher produzierenden Ganganlagen King Solomon, die Gangsysteme Black Prince und Cold Blow sowie das Gangsystem Gold Crown. *Das Unternehmen hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse der vermuteten Ressource aus dem Jahr 2018 zu verifizieren.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Stars mit Straßenanbindung und einer Fläche von 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia, wobei die wichtigsten Ergebnisse der Entdeckungsbohrung in der Zone Tana 0,466 % Cu über 195,07 m* in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m, 0,200 % Cu über 396,67 m* in Bohrloch DD18SS010 ab 29,37 m und 0,205 % Cu über 207,27 m* in Bohrloch DD18SS015 ab 163,98 m umfassen. Diese vielversprechende, etwa 5 x 2,5 Kilometer große ringförmige magnetische Anomalie wird als alterierte Monzonit-Intrusion und umgebenden Hornfels interpretiert.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Kupfer-Goldkonzessionsgebiet Kitimat mit Straßenanbindung und einer Fläche von 2.954 Hektar im Bergbaurevier Skeena im Nordwesten von British Columbia nordwestlich der Stadt Kitimat mit Tiefwasserhafen in British Columbia. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km vom Meer, 1,5 km von der Eisenbahn und 6 km von Hochspannungsleitungen für Wasserkraft entfernt liegt. Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, wobei die bedeutendsten historischen Arbeiten von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt wurden, das 16 Diamantbohrlöcher über insgesamt 4.437,5 Meter in der Cu-Au-Zone Jeannette fertigstellte; die Highlights der Ergebnisse für die Bohrabschnitte umfassen 1,03 g/t Au, 0,54 % Cu über 117,07 m in Bohrloch J-7 ab 1,52 m, 1,00 g/t Au, 0,55 % Cu über 103,65 m in Bohrloch J-1 ab 9,15 m, 0,80 g/t Au, 0,45 % Cu über 107,01 m in Bohrloch J-2 ab 6,10 m und 0,41 g/t Au, 0,33 % Cu über 112,20 m in Bohrloch J-8 ab 11,89 m.

Copper Quest hält eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho, USA) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst 70 nicht patentierte staatliche Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an der ehemals produzierenden, über eine Straße erreichbaren Goldmine Auxer, die sich über 1.087 Hektar im Bonner County (Idaho, USA) erstreckt. Dieses orogene Goldprojekt befindet sich entlang eines der bedeutendsten strukturellen Korridore der Region innerhalb des produktiven Verwerfungssystems Hope Fault. Historische Explorationen haben außergewöhnliche Goldgehalte nachgewiesen. Der Platts-Bericht von 1936 dokumentiert bis zu 21,0 g/t Au in Oberflächenproben, während Untertagearbeiten eine konsistente Mineralisierung über Mächtigkeiten von 4,3 Metern mit durchschnittlich 9,42 g/t Au in einer Tiefe von 18 Metern zeigen.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stellar mit Straßenanbindung und einer Fläche von 5.389 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley in British Columbia, angrenzend an das Konzessionsgebiet Stars.

Copper Quest hat eine 100%ige Beteiligung am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für eine Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Copper Quest verfügt über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip mit Straßenanbindung, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia befindet.

Im Namen des Boards von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“, „möglich“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse „eintreten werden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“ erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Copper Quest Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,10 % und einem Kurs von 0,085EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.