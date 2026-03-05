UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 137,50 auf 74,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die KI-Verdrängungssorgen der Anleger seien beim Bausoftwarespezialisten durchaus berechtigt, schrieb Michael Briest am Mittwochabend. Die breite Angebotspalette in Design, Bau und Gebäudemanagement sowie die bereits installierte Basis seien zwar klare Vorteile, nun müsse aber in KI investiert werden - wohl zulasten der Margen und auch in geringerem Maße des Wachstums. Briest hält nicht nur den Bereich Media, sondern auch das gealterte Design-Portfolio für verwundbar./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 68,00EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74,00
Kursziel alt: 137,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
