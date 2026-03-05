UBS senkt Ziel für SAP auf 205 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (05. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,60 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,54 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +22,10 %/+54,85 % bedeutet.