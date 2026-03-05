ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für SAP auf 205 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (05. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,60 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,54 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +22,10 %/+54,85 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 205 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
KI Hype gefaehrlich.Die investierten Summen sind gigantisch.Die Gewinne geben das nicht her.
BlackRock am 11.02 aufgestockt.
Sollten 140-150 nochmal kommen hole ich nochmal so viele 1:1 rein und dann werde ich weder Daytrayden noch sonst was! Einfach liegen lassen!
Spätestens Juli wenn Aktienrückkauf beendet steht die bei 200-250€!