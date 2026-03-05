    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Renten steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent

    Foto: Senioren am Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 1. Juli 2026 sollen die Renten in Deutschland um 4,24 Prozent steigen. Das teilte Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) am Donnerstag mit. Grund für den starken Anstieg ist demnach die gute Lohnentwicklung.

    Der Wert liegt deutlich über der derzeitigen Inflation, die im Februar bei 1,9 Prozent lag. Allerdings könnte der derzeitige Krieg im Nahen Osten und der daraus folgende Anstieg der Energiepreise auch wieder für einen deutlicheren Anstieg der Verbraucherpreise sorgen.

    Im vergangenen Jahr waren die Renten um 3,74 Prozent erhöht worden. Grundlage für die jährlichen Anpassungen ist jeweils die Entwicklung der Löhne und Gehälter.


    Verfasst von Redaktion dts
