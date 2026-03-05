UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 99 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schwacher Signale für das erste Quartal müsste der Aromenhersteller im zweiten dann einen steilen Berg erklimmen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend. Fraglich sei, ob dies bloß übermäßig zurückhaltend oder realistisch sei./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



