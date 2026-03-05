    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMPC Energy Solutions AktievorwärtsNachrichten zu MPC Energy Solutions
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    MPC Energy: Auf der Zielgeraden

    MPC Energy hat vorläufige Eckdaten für das Jahr 2025 vorgestellt. Insgesamt ist der Portfoliooutput leicht, um 3 Prozent auf 113 GWh zurückgegangen. Das war aber nur auf den Verkauf von Anlagen im Dezember 2024 sowie im September 2025 zurückzuführen, bereinigt um diesen Effekt wurde hingegen im Bestand ein leichtes Wachstum um 3 Prozent auf 97 GWh erzielt. Ähnlich sieht es beim Umsatz aus, der zwar um 10 Prozent auf 11,6 Mio. US-Dollar abgenommen hat, auf vergleichbarer Basis aber ebenfalls um 3 Prozent auf 10,6 Mio. US-Dollar gestiegen ist. Eher schwache Einstrahlungswerte, insbesondere in El Salvador, konnte dabei durch abnehmende Probleme mit Netzabschaltungen und weniger volatile Marktpreise kompensiert werden.

    Die weiter verbesserte Anlagenperformance und eine ausgeprägte Kostendisziplin haben eine EBITDA-Steigerung um 9 Prozent auf 8,6 Mio. US-Dollar ermöglicht, damit ist die Marge von 62 auf 75 Prozent gestiegen. Durch die deutliche Steigerung der operativen Profitabilität und die Anlagenverkäufe konnte die freie Liquidität im Jahresverlauf von 4,2 auf 9,0 Mio. US-Dollar mehr als verdoppelt werden.

    Dabei steht der Abschluss des größten Verkaufs noch aus, denn im letzten November hat die Gesellschaft die Veräußerung der wichtigsten Assets - ein Solarpark mit 21,3 MWp in El Salvador, der seit 2023 in Betrieb ist, und ein im letzten Jahr fertiggestellter Solarpark in Guatemala mit 66,1 MWp - vereinbart. Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen, da die Inbetriebnahme des Solarparks in Guatamala weiter aussteht. Die Gesellschaft hat hier aber Fortschritte gemacht und inzwischen zwei von drei Genehmigungen für den initialen Testbetrieb erhalten. Innerhalb von sechs Wochen könnte nach Einschätzung des Managements auch die letzte Freigabe vorliegen, so dass der Betrieb starten und die Verkaufstransaktion im zweiten Quartal abgeschlossen werden könnte. Gemäß der Meldung aus dem letzten November erwartet MPC Energy 27 Mio. US-Dollar für die Eigenkapitalanteile.

    Zusammen mit dem freien Cash soll das die Basis für eine große Kapitalrückführung an die Anleger (via Kapitalherabsetzung) darstellen, die im Mai beschlossen und Anfang der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden könnte.

    Die übrigen Projekte der Gesellschaft – zwei Solarparks in Kolumbien (12,3 MWp) und Mexiko (15,8 MWp) sowie ein Entwicklungsprojekt in El Salvador – stehen ebenfalls zum Verkauf, was zu weiteren Ausschüttungen führen könnte.

    In Relation zu den möglichen Rückflüssen unter Berücksichtigung der laufenden Strukturkosten (die Overheadkosten für 2026 taxiert das Management auf 2,3 Mio. US-Dollar) lässt der Börsenwert mit umgerechnet 28,4 Mio. US-Dollar (beim Aktienkurs von 1,10 Euro und einem Wechselkurs von 1,16 US-Dollar/Euro) noch Luft nach oben. (aktien-globlal.de, erstellt 05.03.26, 13:38 Uhr, veröffentlicht 05.03.26, 13:40 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die MPC Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 1,178EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MPC Energy: Auf der Zielgeraden MPC Energy hat vorläufige Eckdaten für das Jahr 2025 vorgestellt. Insgesamt ist der Portfoliooutput leicht, um 3 Prozent auf 113 GWh zurückgegangen. Das war aber nur auf den Verkauf von Anlagen im Dezember 2024 sowie im September 2025 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     