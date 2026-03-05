Zinsen auf Cash – Tagesgeldkonto auch für höhere Guthaben

Was nach Luxusproblem klingt, ist in der Praxis eben doch relevant: Wohin mit größeren Geldbeträgen? Vielleicht hat man geerbt, gut verdient oder auch einfach geschickt gespart oder angelegt und möchte momentan nicht voll investiert sein. Für solche Fälle bieten sich Tagesgeldkonten an. Das Cash darauf ist flexibel verfügbar und kann – je nach Anbieter – auch attraktive Zinsen abwerfen. Vergleicht man allerdings die Angebote wird schnell klar: Höhere Zinsen gibt es oft nur für begrenzte Aktionszeiträume und/oder für Neukunden.

Tagesgeld einfach beim Broker anlegen

Sehr viel transparenter und einfacher kann es sein, direkt beim Online-Broker ein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Das Zinskonto von SMARTBROKER+ wird bei der Depotbank des Brokers, der Baader Bank, geführt. Statt kurzlaufender Aktionen profitieren Kunden hier von einem nachvollziehbaren Zins: Aktuell gibt es 1,75 Prozent Zinsen p.a. (variabel) für Guthaben bis 100.000 Euro und 1,5 Prozent Zinsen p.a. (variabel) für Guthaben ab 100.000 Euro bis zu einer Million Euro. Das „variabel“ ist hierbei wichtig: Denn der Zinssatz ist an den EZB-Referenzzinssatz für Einlagefazilität gekoppelt und liegt immer 0,25 Prozent bzw. bei den höheren Guthaben 0,5 Prozent unter diesem Wert. Ändert die EZB die Zinsen, wird auch der Tagesgeldzinssatz angepasst. Die Konditionen gelten zunächst bis zum 31. Dezember 2026.

Wann gibt es Zinsen?

Die Zinsen werden täglich berechnet und am letzten Bankarbeitstag im laufenden Quartal gutgeschrieben. SMARTBROKER+ Kunden, die das Zinskonto nutzen, erhalten monatlich einen Kontoauszug und jedes Quartal einen Kontoabschluss. Für in Deutschland Steuerpflichtige wird die Abgeltungsteuer wie üblich automatisch an das Finanzamt abgeführt.

Wie eröffne ich ein SMARTBROKER+ Zinskonto?

Mehr zum Tagesgeldkonto und wie einfach es in der SMARTBROKER+ App eröffnet wird, erklärt dieser Beitrag mit Schritt-für-Schritt-Anleitung: Video ansehen