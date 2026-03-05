    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCancambria Energy AktievorwärtsNachrichten zu Cancambria Energy
    CanCambria Energy berichtet über Genehmigung seines technischen Betriebsplans für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas und treibt damit die strategische Öl- und Gaserschließung in Ungarn voran

    Betriebsplan beschreibt Verpflichtungen und Erschließungsplan für die nächsten vier Jahre für eine der größten unerschlossenen Erdgasressourcen Mitteleuropas

     

    Vancouver, BC – 5. März 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die ungarische Behörde, die für die Arbeiten zur Exploration von Kohlenwasserstoff zuständig ist, den technischen Betriebsplan für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas („KCA“ oder das „Projekt”), der die Verpflichtungen und den Zeitplan für die Erschließungsarbeiten in den nächsten vier Jahren beschreibt (der „technische Betriebsplan”), genehmigt hat.

     

    „Die Einholung der Genehmigung unseres technischen Betriebsplans ist ein wichtiger Schritt, um den strategischen Wert des KCA freizusetzen“, sagte President und CEO Paul Clarke. „Angesichts der Bedenken auf der Angebotsseite und der damit verbundenen Rohstoffpreise für Erdgas in Europa sind wir davon überzeugt, dass das Projekt eine vielversprechende Gelegenheit innerhalb der europäischen Onshore-Energielandschaft darstellt. Außerdem reagieren die Energiemärkte schnell auf Störungen in der globalen LNG-Versorgung, und die europäischen Erdgaspreise sind in den letzten Tagen erheblich gestiegen. Während sich die allgemeine geopolitische Lage weiterhin entwickelt, bleibt die grundlegende Auffassung bestehen, dass Europa weiterhin großen Wert auf stabile, regionale Erdgasquellen legt. Unser Projekt in Ungarn liegt in einem strategisch äußerst günstigen Gebiet von Mitteleuropa in der Nähe von bestehender Gasinfrastruktur, die die wichtigsten europäischen Märkte versorgt. Durch seine zusammenhängende Größe, die Ertragsbeteiligung von 100 %, die vorteilhafte Steuerlandschaft und die Nähe zu bestehender Infrastruktur ist KCA eine überzeugende Investitionsmöglichkeit.”

     

    Gemäß dem genehmigten technischen Betriebsplan wird das Unternehmen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 detaillierte geologische, geophysikalische und ingenieurtechnische Studien durchführen, bei denen ältere 2D- und 3D-Seismikdaten mit CanCambrias eigenem 3D-Seismikdatensatz, den es 2023 für sein benachbartes Bergbaugebiet BA-IX erfasst hat, verglichen werden. In diese Studien werden auch Produktions- und Bohrlochdaten von mehr als 300 historischen Öl- und Gasbohrlöchern in der Region einfließen.

