BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 74 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des zukünftig reinen Reifenherstellers sei mau, biete damit aber den benötigten Puffer im aktuell unsicheren Umfeld, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Die Abspaltung von ContiTech sieht er im Plan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 65,88EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
