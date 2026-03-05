BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



