RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 78 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Im Basisszenario geht Piral Dadhania bis 2028 in China von einer Rückkehr auf ein mittleres, einstelliges Wachstumstempo aus. Wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb, könnte diese Erholung die Anlagestory in den kommenden ein bis zwei Jahren merklich aufhellen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 50,59EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

