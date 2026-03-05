RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 78 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Im Basisszenario geht Piral Dadhania bis 2028 in China von einer Rückkehr auf ein mittleres, einstelliges Wachstumstempo aus. Wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb, könnte diese Erholung die Anlagestory in den kommenden ein bis zwei Jahren merklich aufhellen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 50,59EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte