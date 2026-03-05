DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
