DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



