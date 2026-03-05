BERENBERG stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 160 auf 175 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage bessere sich, schrieb Henry Tarr am Mittwochabend. Entscheidend sei aber die Erholung im Wartungsgeschäft./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.