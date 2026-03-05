DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 200 auf 99 Euro gut halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von einem "schmerzvollen Reset der Erwartungen". Hauptgrund des schwachen Ausblicks sei ein geringeres Wachstum im Bereich der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management habe explizit betont, dass neue Marktteilnehmer wie DM nichts mit dem Wachstumsdämpfer zu tun hätten./ag/bek
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 45,74EUR auf Tradegate (05. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
