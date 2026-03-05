Börsen Update Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +3,41 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 30.362,11 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: PUMA +6,38 %, Delivery Hero +3,63 %, Wacker Chemie +1,87 % Flop-Werte: RENK Group -6,76 %, Stroeer -4,60 %, Redcare Pharmacy -3,57 %

Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.157,85 PKT und fällt um -0,43 %. Top-Werte: adidas +3,79 %, Airbus +2,60 %, Symrise +1,67 % Flop-Werte: Fresenius -3,63 %, DHL Group -3,47 %, Siemens Healthineers -2,97 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.714,83 PKT und fällt um -0,65 %.

Top-Werte: Jenoptik +4,54 %, Kontron +3,01 %, SMA Solarar Technology +2,68 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,08 %, Siemens Healthineers -2,97 %, Nemetschek -2,31 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.853,82 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: adidas +3,79 %, Airbus +2,60 %, ENI +1,14 %

Flop-Werte: DHL Group -3,47 %, EssilorLuxottica -2,38 %, Rheinmetall -2,31 %

Der ATX bewegt sich bei 5.547,88 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: PORR +1,93 %, Oesterreichische Post +1,78 %, Lenzing +1,54 %

Flop-Werte: Andritz -5,03 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,09 %, Wienerberger -1,32 %

Der SMI bewegt sich bei 13.468,56 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +0,62 %, Holcim +0,61 %, Swiss Life Holding +0,39 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,67 %, CIE Financiere Richemont -2,25 %, Sika -2,23 %

Der CAC 40 steht bei 8.156,55 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Airbus +2,60 %, STMicroelectronics +1,80 %, Euronext +1,39 %

Flop-Werte: Thales -4,22 %, EssilorLuxottica -2,38 %, Credit Agricole -2,29 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:25) bei 3.123,18 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: Telia Company +0,76 %, Alfa Laval +0,42 %, SSAB Registered (A) +0,33 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,18 %, Tele2 (B) -1,64 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,34 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.460,00 PKT und steigt um +3,41 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,43 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,33 %, Piraeus Port Authority +1,77 %

Flop-Werte: Jumbo -2,69 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,74 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,69 %