Bernstein hebt Kering auf 'Market-Perform' - Ziel 235 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 261,7 auf Tradegate (05. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -10,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 32,30 Mrd..

Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -27,26 %/+32,08 % bedeutet.