ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Kering auf 'Market-Perform' - Ziel 235 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 261,7 auf Tradegate (05. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -10,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 32,30 Mrd..
Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -27,26 %/+32,08 % bedeutet.