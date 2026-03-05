Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 37,80 auf Tradegate (05. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -14,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,19 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -39,42 %/+42,24 % bedeutet.