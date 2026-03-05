ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 37,80 auf Tradegate (05. März 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -14,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,19 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -39,42 %/+42,24 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Hier noch die Quelle der Washington Post. Da war mir beim Einfügen ein Fehler unterlaufen:
Die Kategorisierung von Glyphosat als kritischer Rohstoff für die nationale Sicherheit könnte theoretisch einen kompletten Schutz vor weiteren klagen bedeuten. Da es bisher noch keinen Fall gab, in dem ein Hersteller, der unter DPA kritische Produkte liefert, wegen dieser Produkte Massenklagen ausgesetzt war, sind sich die Fachleute noch uneinig, wie weit der Klageschutz geht: